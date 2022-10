Limbiate, sabato torna Tante storie per i bambini

x x

LIMBIATE – “Tante storie” torna sabato 1 ottobre con un doppio appuntamento per bambini: gli attori di “Pandemonium Teatro” portano nell’aula consiliare di Villa Mella in via Dante 38 una selezione di storie, racconti, filastrocche e poesie di grandi autori che hanno scritto per bambini e ragazzi sulla follia della guerra e l’assoluta necessità della pace.

L’evento è fissato alle 15 nella sua versione per i bambini fra i 5 e gli 8 anni; con replica alle 16.30 per bambini fra gli 8 ed i 10 anni. Informazioni e prenotazioni alla biblioteca comunale di Limbiate, numero di telefono 0299097248, indirizzo email: [email protected]

(foto archivio: Villa Mella di Limbiate)

01102022