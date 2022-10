x x

ORIGGIO – Momenti agitati la scorsa notte in via per Caronno nella zona alla periferia fra Origgio e Caronno Pertusella dove ci sono alcuni locali pubblici: si è accesa una animata lite, erano le 3.30, e sul posto è accorsa la pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed è arrivata anche una ambulanza della Croce rossa di Legnano, perchè due giovani avevano bisogno di cure mediche. Si tratta di un 19enne e di un 26enne, che sono stati medicati direttamente sul posto, di contusioni giudicate lievi.

I militari dell’Arma li hanno interrogati ed hanno fatto lo stesso con gli altri presenti, obiettivo chiarire con precisione quel che è successo. Per il momento non sono stati presi provvedimenti di carattere penale.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: intervento notturno di una pattuglia dei carabinieri nella zona)

03102022