SARONNO – E’ stato un weekend all’insegna del mondo alpino quello che si è appena concluso a Saronno che ha celebrato i novant’anni di presenza delle penne nere nella città degli amaretti.

Primo appuntamento con cori alpini e solidarietà sabato sera all’aufditorium Aldo Moro dove in una ricercata cornice si è esibito il coro congedati del Coro della Brigata alpina taurinense. Il ricavato della serata è stato consegnato alla Cls per i progetti che porta avanti in città.

Giornata clou quella di domenica che si è aperta di buon ora con l’omaggio a tutti i caduti. In ogni monumento commemorativo presente in città (ai bersaglieri in via Cesati, ai marinai in via Tommaseo, agli avieri in piazza Zerbi, ai fanti nel cimitero di via Milano, a Salvo d’Acquisto in via Portae ai parà in via Biffi) è stato portato un vaso di stelle alpine.

Alle 10 il concentramento al monumento ai caduti della prima guerra mondiale in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto con la presenza delle associazioni d’arma e della Corpo Musicale Alpino “La Baldoria” in uniforme storica. Presenti anche il vicesindaco Laura Succi coi consiglieri Gianpietro Guaglianone, Francesco Licata, Luca Amadio, Mattia Cattaneo, Roberta Castiglioni e Mauro Lattuada (qui la diretta de ilSaronno di Lucrezia Musetti e Diego Melis)

Il corteo ha raggiunto la Prepositurale per la messa animata dal Coro Alpe in Prepositurale. In piazza Libertà al termine della messa il sorvolo con scia tricolore e a seguire il lungo e partecipato corteo verso il parco degli Alpini, dove sono stati esibili gli onori al monumento ai Caduti degli alpini di Saronno.

Al termine della cerimonia i discorsi ufficiali con i ringraziamenti a tutti i presenti e agli alpini saronnesi da parte della città riassunti dalle parole del vicesindaco Laura Succi: “Gli alpini sono fondamentali per la nostra società, costituiscono un’unione molto profonda fatta di valori come la solidarietà, collante necessario per la comunità”.

