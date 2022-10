x x

SARONNO- Sabato 24 settembre sono stati consegnati i “diplomi d’onore Euroferr 2020“, dedicati alle stazioni, associazioni e musei di Lombardia, Liguria e Piemonte.

Il premio Euroferr è organizzato dall’Aec, Associazione europea ferrovieri (Association européenne de cheminots) che si è occupata anche della selezione dei concorrenti, insieme a Utp (Utenti trasporto pubblico) e a Anfg (Associazione nazionale ferrovieri del genio), con il supporto del Cifi (Collegio ingegneri ferroviari italiani).

Tra i 40 premiati, su un totale di 100 selezionati in tutta Italia, si collocano anche la stazione di Saronno e il Mils, Museo delle industrie e del lavoro del saronnese, riconosciuto come museo ad alta valenza storica, turistica, archeologica e ambientale.

Alla cerimonia di premiazione, svoltasi nella sala Diamante del Cifi della stazione ferroviaria di Porta Garibaldi, per il comune di Saronno si sono presentati il vicesindaco e assessore Laura Succi e il vicepresidente del Mils Silvio Bonfiglio.

(foto d’archivio)

