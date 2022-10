x x

UBOLDO – Prende il via da questo mese il progetto RiEsCo, proposto e diretto da Officine Musicali e Jonas Como, con il patrocinio del Comune di Uboldo.

Tra le tante novità proposte, ci saranno anche tanti workshop e laboratori incentivati dai fautori di questo progetto, vengono di seguito elencate le principali attività che verranno effettuate alla Casa dei Talenti Giancarlo Radrizzani, esse si tratteranno di attività gratuite di formazione o autoformazione. Attraverso questi laboratori, i partecipanti potranno accedere ad aree di interesse personale e sperimentarsi in attività che potranno orientare allo studio o al lavoro.

VideoMusic: questo laboratorio, si tratta di un’attività esperienziale e formativa, finalizzata alla produzione di un videoclip musicale, attraverso la conoscenza e l’uso di tecnologie di ultima generazione, e gli elementi di base del linguaggio cinematografico, verranno forniti gli strumenti per comunicare le proprie idee.

Sound Social Club: Uno spazio di libera espressione e condivisione artistica destinato ai giovani musicisti e musicanti di ogni estrazione, esperienza e grado di preparazione. Un laboratorio dove dare “sfogo” alla creatività, attraverso la ricerca delle sonorità e la commistione di generi e strumenti musicali differenti. Si creeranno spontaneamente occasioni ove mettersi “in gioco”, esprimersi, confrontarsi e divertirsi.

Sound Social Club Youth orchestra: una masterclass di formazione orchestrale destinata ai giovani musicisti diplomati/diplomandi e studenti delle scuole di musica, accademie, licei musicali e conservatori.

L’arte di raccontare: lo scopo di questo workshop è di fornire ai partecipanti le basi per la costruzione, l’elaborazione e la narrazione di storie orali.

Lasciare il Segno: il laboratorio di propone di avvicinare i giovani ad espressioni artistiche e di arte visiva non convenzionali.

Pu-Pazzo Mondo: Utilizzando prevalentemente materiale di ricupero, il laboratorio si propone di portare i partecipanti ad esprimere sè stessi ed alcuni aspetti della propria personalità attraverso la costruzione di pupazzi.

Oggi mi sento così: il laboratorio riprende tematiche legate all’espressione delle emozioni e allo sguardo di chi si approccia alla creatività, focalizzando l’attenzione su se stessi, le proprie emozioni e il desiderio di farsi conoscere.

Capire il Disegno, la Pittura: è rivolto a che ama queste materie, in particolare ad amatori e principianti, il laboratorio vuole proporre un percorso tradizionale per approfondire materie come il disegno e la pittura.

Per consultare il portale dedicato ai workshop e ai laboratori, sarà sufficiente andare al sito www.officine-musicali.com/riesco, da cui sarà anche possibile accedere al modulo per l’iscrizione alle varie attività.

