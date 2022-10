x x

SARONNO – Ambulanza e carabinieri in via I maggio, per un pedone investito: si tratta di una ragazza di 24 anni, che si trovava nei pressi di piazzale Cavalieri di Vittorio Veneto, quando è avvenuto il sinistro, alle 19.35.

A dare l’allarme i passanti: l’autolettiga della Croce azzurra di Caronno Pertusella ha prestato le prime cure alla giovane: al di là del comprensibile spavento, non è apparsa in condizioni preoccupanti. I militari dell’Arma, della Compagnia cittadina, si sono occupati di rilievi dell’incidente stradale, al fine di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e mettere a fuoco le eventuali responsabilità. L’area dove si è verificato il sinistro è dove ne sono già avvenuti diversi altri, dello stesso tipo. Strada estremamente trafficata ma dove gli alti alberi presenti “attenuano” la visibilità, in orario serale e notturno.

(foto archivio: precedente incidente sempre in via I maggio a Saronno)

04102022