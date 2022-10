x x

SARONNO – “Per la seconda domenica consecutiva mi sono trovato chiuso in casa senza la possibilità di prendere l’auto. Ieri via Genova era chiusa da un auto messa di traverso in mezzo alla strada e voglio pensare che in caso di emergenza ci fosse qualcuno in grado di spostarla in pochi minuti. Ma davvero non c’è un modo migliore per chiudere la via d’accesso alla strada centrale di Saronno? Davvero non è possibile fare un po’ più di informazione per i residenti del centro? Magari con gli orari precisi di chiusura in modo da portersi organizzare un po’ meglio”.

E’ lo sfogo, inviato alla redazione de ilSaronno, di un residente nel centro storico chiuso nella giornata di ieri per l‘iniziativa Idee in corso. Per permettere ai gazebo di una trentina di associazioni culturali e sociali di presentare le proprie attività in centro è stata bloccata la circolazione delle auto tra corso Italia e piazza Portici. Stessa situazione domenica scorsa, 25 settembre, per la corsa podistica Strasaronno che ha visto la presenza di 1700 persone.

“E’ chiaro che abitando in centro bisogna essere pronti a gestire queste situazioni – spiega una giovane mamma – ma sarebbe utile che ci fosse un po’ di attenzione anche per i residenti con comunicazioni ad hoc e precise in modo da darci l’opportunità di essere pronti ed organizzati”. E c’è anche la richiesta di studiare nuove modalità di chiusura: “Visto che gli eventi in centro sono frequenti – conclude – magari sarebbe il caso di pensare ad una nuova modalità per bloccare le strade perchè le auto per quanto con un cartello con il logo del comune danno un’immagine di approssimazione e provvisorietà che non ispira certo ordine e sicurezza”.

