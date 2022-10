x x

SARONNO – Giornata al Matteotti per la statua della Madonna di Fatima che inizia il suo pellegrinare tra le parrochie saronnesi alternando momenti di preghiera e di meditazione.

Stamattina, alle 7,30 con il trasferimento alla chiesa del Matteotti si concluderà la permanenza della statua della statua della Madonna dei Miracoli al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. La statua è arrivata in elicottero nel vicino cortile del collegio Castelli sabato pomeriggio per essere poi portata in processione fino al Santuario dove è seguita la Messa presieduta dal prevosto monsignor Claudio Galimberti.

Ieri, domenica 2 ottobre, alle 10 la messa solenne con l’arcivescovo Antonio Guido Filipazzi nunzio apostolico della Santa Sede. A condividere il momento di preghiera fedeli di Saronno e non solo e diverse autorità. Nel pomeriggio l’adorazione eucaristica, i vespri solenni e la benedizione eucaristica. A chiudere la giornata il rosario meditato con Vittorio De Paoli assistente spiriturale nazionale dell’apostolato mondiale di Fatima.

Nella parrocchia San Giuseppe sono previste alle 8 le Lodi e la Messa, alle 9 l’adorazione e la benedizione eucaristica. Alle 11,45 per i fedeli sarà la volta dell’Angelus con una breve meditazione. Nel pomeriggio alle 16 Adorazione eucaristica, Vespri Solenni e Benedizione Eucaristica seguita alle 18 dal rosario. Alle 19 la statua, scortata dal servizio d’ordine, raggiungerà la chiesa Prepositurale, dove, alle 21, si terrà la santa messa solenne presieduta da monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano (in diretta su ilSaronno).

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn