Turate… ripulita con la Giornata ecologica

TURATE – Si è svolta domenica mattina l’edizione 2022 della Giornata ecologica, che ha visto la partecipazione di una quindicina di volontari.

“Gli interventi di pulizia dall’abbandono selvaggio di rifiuti hanno riguardato, purtroppo, molti punti del nostro territorio – riepilogano dall’Amministrazione civica, che ha promosso questa iniziativa – Un grazie particolare va a tutti i partecipanti, al Centro Anziani e alla società Sodexo per l’organizzazione del rinfresco di ringraziamento. Vi aspettiamo numerosi in occasione del prossimo appuntamento primaverile”.

Quello di ieri è stato infatti uno degli appuntamento periodici per fare sensibilizzazione su queste tematiche ed anche per intervento concreti di pulizia del verde e dell’ambiente.

03102022