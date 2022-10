x x

SARONNO – “Grande partecipazione ieri alla nuova edizione della domenica dedicata alle associazioni! Grazie a tutte e a tutti. E grazie alle tantissime famiglie che, con i loro figli, hanno trascorso il pomeriggio in centro dimostrando quanto vivo e vitale è la nostra città”.

Sono le parole del sindaco Augusto Airoldi che commenta così, sui social, l’iniziativa idee in corso tenutasi domenica in centro.

“Ho provato a fotografare tutti gli stand, ma non ci sono riuscito. Venendovi a trovare con la vicesindaco Laura Succi e prima che altri impegni in città ce li portassero via, anche con gli assessori Gabriele Musarò e Francesca Pozzoli, ci avete fermato, intrattenuto e ringraziato. Così quando sono riuscito a completare il giro era tardi, e qualcuno aveva già “smontato” o lo stava facendo”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn