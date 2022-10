x x

SARONNO – “Ora che è ufficiale posso comunicare ufficialmente che Sos Italia Libera (associazione nazionale antiracket ed antiusura) ha ottenuto un immobile confiscato alla “criminalità organizzata” nella città di Milano”.

Sono le parole del saronnese Paolo Bocedi che anticipa un importante traguardo dell’associazione che fa base nella città degli amaretti: “Seguirà una conferenza stampa dove comunicheremo che quell’immobile sarà adibito a sede nazionale e a disposizione di tutte le vittime dell’usura e dell’estorsione”.

Un risultato importante anche perchè Sos Italia Libera è la prima realtà di questo tipo a ottenere un bene confiscato, davvero un’apripista.

“Non posso non ringraziare la presidente della commissione speciale antimafia Monica Forte e Francesco Terragno. Sempre con noi anche Franco Colombo e l’insostituibile Massimilano Barbieri. Alla conferenza stampa sarà presente la nostra coordinatrice Lina Gallo ” medaglia d’oro per la lotta alla mafia”.

