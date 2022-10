x x

SARONNO – Con un’indagine di poco meno di due settimane la polizia locale è risalita all’identità di una 36enne che ha raggirato e rapinato un saronnese. E’ successo lo scorso 15 settembre.

L’uomo aveva conosciuto la saronnese online e visto che c’era feeling avevano deciso di conoscersi. L’uomo dell’appuntamento un via Per Solaro. Le cose sembrano procedere nel migliore dei modi tanto che la donna lo invita, con allussioni sessuali, ad entrare nel suo appartamento. All’interno però non c’è stato nessun idillio. L’uomo è stato aggredito e rapinato dalla donna e dal suo complice. Gli hanno preso i 200 euro che aveva nel portafoglio e l’hanno letteralmente buttato fuori di casa.

Alla vittima non è rimasto altro da fare che sporgere denuncia alla polizia locale di Saronno. Gli agenti hanno avviato le indagini partite dal numero di telefono riuscendo a identificare e rintracciare la donna. E’ stata accompagnata al comando di piazza Repubblica e denunciata.

