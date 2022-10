x x

SOLARO / LIMBIATE – Anche Solaro e Limbiate sono finite nella ultima relazione semestrale della Dai, riguardo alle attività della ‘ndrangheta. La Direzione investigativa antimafia ha compiuto una fotografia anche per quanto concerne il territorio lombardo, dove la realtà mafiosa avverrebbe con un profilo molto basso, lontano da eventi ed iniziative eclatanti, e concentrandosi soprattutto, ma non solo, nelle attività legate allo smaltimento ed alla gestione dei rifiuti “speciali”.

La Dia, nella relazione, indica come luoghi in cui è operativa la ‘ndrangheta anche Solaro e Limbiate, con una presenza focalizzata soprattutto in ambito economico.

Da Wiki

La Direzione investigativa antimafia (in acronimo Dia) è un organismo investigativo interforze, inquadrato nel Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno della Repubblica Italiana, con compiti di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso in Italia.

(foto archivio: le indagini della Dia hanno consentito di scavare nel mondo della criminalità in Lombardia)

04102022