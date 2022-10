x x

SARONNO – Nell’ambito delle iniziative avviate a maggio scorso per ricordare il trentennale delle uccisioni dei magistrati anti mafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, promosse dalle associazioni “Cultural & musicalmente”, “Sulle regole” e dalla Enrico Cantù assicurazioni, giovedì 29 settembre nelle scuole di Saronno Leonardo da Vinci, Aldo Moro, Prealpi e Bascapè e nella sede della cooperativa sociale saronnese “il granello”, alla presenza dell’assessore Gabriele Musaro’, di Anna Clerici, di Diva Ricevuto, dei dirigente scolastico e vice, e degli studenti sono stati inaugurati gli Alberi della vita dedicati ai due magistrati e realizzati con materiali da riciclo.

Grandissima l’emozione che ha accompagnato ogni momento nelle scuole, ciascuna delle quali ha realizzato un Albero e mega disegni pensati e costruiti, partendo dal messaggio che si voleva trasmettere agli studenti. I docenti di arte e tecnologia hanno interpretato con grande passione e realizzato con alta dedizione un grandissimo lavoro che ha culminato in meravigliose installazioni. Ringrazio di gran cuore Maria Trico docente alla Bascapè, Paola Pizzi docente all’Aldo Moro, Simona Comoli, dirigente scolastico del Prealpi medie, ed Emmanuela Ripamonti docente alla Leonardo Da VInci per aver accolto il progetto e portato avanti con grande professionalità.

Minuti di grande emozione alla Leonardo Da Vinci con tutti gli studenti in cortile, che hanno partecipato al momento solenne, cantando l’inno d’Italia.

Sugli alberi della vita, all’interno delle ampolle dedicate, gli studenti appenderanno i loro propositi su come promuovere la cultura della legalità partendo dai comportamenti semplici e quotidiani.

L’artista saronnese Fabrizio Vendramin ha realizzato l’albero per la cooperativa Il Granello : l’albero è stato apposto all’esterno ed è visibile da tutti e nel mese di dicembre il cortile sarà aperto alla cittadinanza e tutti potranno apporre il proprio proposito di legalità e giustizia.

L’iniziativa“commemorare per cambiare” è stata organizzata dall’associazione saronnese per promuovere la cultura della legalità tra l’opinione pubblica e soprattutto nelle scuole. Alle iniziative svoltesi nei teatri saronnesi e di formazione agli insegnanti, ha collaborato l’associazione Sulle regole di cui fa parte l’ex magistrato, giurista e saggista Gherardo Colombo e che è presieduta da Diva Ricevuto.

“Ci siamo chiesti come la commemorazione di Falcone e Borsellino – spiega la presidente di cultural & musicalmente, Anna Clerici – potesse essere resa attiva nel contesto odierno, che non è più quello delle stragi. E’ importante aggiornare i più giovani sull’importanza delle regole fondamentali della convivenza, da cosa nascono, come si sviluppano e come si possono adeguare ai tempi”.

Gli organizzatori ringraziano gli artisti Jae Hee KIM e Francesco Caputo per la magistrale interpretazione di Amazing Grace.