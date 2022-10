x x

ROVELLASCA / LOCATE VARESINO – Due incidenti sulle strade del vicino comasco, nella giornata di ieri. Alle 16.25 a Rovellasca in via Cesare Battisti dove un ragazzino di 11 anni è caduto dalla bicicletta. Sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù ed è arrivata l’ambulanza della Croce rossa. Con l’autolettiga l’undicenne è stato trasporto all’ospedale di Legnano, al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

A Locate Varesino alle 16.30 in via Papa Giovanni XXIII per una caduta dalla motocicletta è stato soccorso un pensionato di 79 anni. Sul posto l’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago. Il ferito è stato trasferito all’ospedale di Saronno con lesioni e contusioni varie ma non in pericolo di vita.

04102022