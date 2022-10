Rovello Porro: dopo due anni riaperto il centro prelievi

x x

ROVELLO PORRO – Dopo due anni stop, a Rovello Porro ha nei giorni scorsi riaperto il centro prelievi di via General Porro 6, al pian terreno del centro civico rovellese. “Si tratta di un servizio importante per i cittadini, a partire dai più fragili e dagli anziani” ricordano dall’Amministrazione comunale, che si è impegnata per raggiungere l’obiettivo della riattivazione della struttura che si avvale della collaborazione del laboratorio di analisi dell’ospedale di Saronno.

Il centro prelievi è aperto due volte al mese, il giovedì – funziona a giovedì alterni – a partire dalle 7.30 e sino alle 10. E’ dunque ritornato in paese questo importante servizio.

