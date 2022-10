x x

BOLLATE – Il cielo sopra Bollate continua ad essere tricolore. La formazione lombarda ha messo a segno sabato il dodicesimo triplete della sua storia nel softball giovanile, conquistando lo scudetto nelle categorie U13, U15 e U18. Con queste nuove affermazioni la società di Bollate, nataa nel 1969, è arrivata ben 68 titoli nel corso della vita societaria. Un record difficilmente eguagliabile, quello di una scuola che ormai da quasi quarant’anni (il primo titolo arrivò nel 1984 con la Juniores/U18) sta dominando la scena nazionale.

Nella categoria U13 le lombarde, guidate da Luigi Soldi, si sono sbarazzate del Castions delle Mura in una semifinale a senso unico, con Ferraiuolo, Cagni e Soldi che hanno confezionato una no-hit, mentre le loro compagne hanno messo insieme 14 valide e hanno messo in chiaro le cose nei primi attacchi: 6 punti al 1°, 5° al 2° e 8 al 3°, che hanno garantito una chiusura anticipata al 4° inning. Quattro riprese sono anche bastate nella gara inaugurale del concentramento al Giovane Strada Forlì, che ha liquidato lo Junior Parma per 16-0. Le romagnole sono andate a segno cinque volte nel primo turno e ben 11 nel secondo. Monti e Berto hanno firmato una one-hit con 10 strike out.

La finalissima si è aperta con il punto di Forlì, segnato da Turci, spinta a casa da Fantinati. Bollate ha ribaltato subito grazie a due lanci pazzi e ha chiuso i conti tra la 3ª (4 punti) e la 4 ripresa (2), finendo per imporsi 8-1. Otto le valide delle campionesse d’Italia, con Rui e Ferraiuolo che ne hanno battute due a testa.

Tra le U15 il cammino di Bollate è iniziato contro il Porta Mortara, con un 10-0 al 5°, figlio di quattro riprese fatte tre volte di tre punti e una segnatura al 4°. Le avversarie sono state annullate dalla no-hit combinata di Colino-Masetti, mentre all’attacco lombardo sono bastate 4 valide.

La Rheavendors Caronno si è guadagnato invece il pass per la finale contro le Stars Ronchi. Le bisiache hanno battuto più hit (7 contro 5), ma il successo delle neroverdi è stato chiaro. Sorretto da Elisa Molacchi, Caronno, dopo il botta e risposta iniziale, ha segnato tre punti al 2°, per poi allungare tra il 3° e il 4° con altri sette.

Senza storia la sfida-scudetto, finita sul 15-0 per Bollate su Caronno al 5°. La lanciatrice bollatese Emma Silva ha concesso appena una valida alle avversarie, mentre il line-up di casa ha messo insieme dieci valide (2/3 Colino), segnando due volte in apertura e chiudendo il match al secondo con un big-inning da sei segnature. Nell’ultimo attacco sono arrivate poi le segnature per mandare le ragazze a festeggiare in anticipo il titolo. Cinque i punti battuti a casa da Valcossena (2/4)

Nella categoria più prestigiosa, quella under 18, Collecchio ha aperto la giornata, vincendo la semifinale con Avigliana Rebels. Le emiliane hanno messo subito la testa avanti con le valide di Pinardi, Neri e Forlani (uno squeeze) e hanno reagito immediatamente dopo essersi viste avvicinare sul 3-2 dalle piemontesi, segnando i due punti del 5-2 finale. Vincente Aroldi (0bv-7so in 4.2rl). Bollate ha invece avuto la meglio del New Bologna (12-0 al 6°), al termine di un incontro caratterizzato dalle sedici valide confezionate alle locali: 4/4 Alessandra Biffi con 4pbc, 3/5 Binetti con 2 pbc, 2/3 Polini con 3pbc. Una prova fatta di continuità offensiva, mentre Di Lauro e Manera hanno subito una valida a testa. L’attacco del Bollate ha continuato a rendere al massimo nella finalissima disputata contro il Collecchio. Trascinate da Chiara Di Lauro (5/5), le mazze del Bollate hanno confezionate 19 valide e gli otto punti al 6° hanno consentito di fissare il finale sul 16-1.

(foto: la formazione giovanile della Rheavendors Caronno vicecampione d’Italia)

