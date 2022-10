x x

GERENZANO – “Venerdì 30 settembre è stato sottoscritto l’Accordo per attività di servizi straordinari di controllo e vigilanza nelle stazioni e sui treni tra Prefettura, Regione Lombardia, Trenord, Rfi, Ferrovie Nord, Varese e Busto Arsizio in qualità di Comuni capofila e altri Comuni della Provincia di Varese. Il nostro Comune ha firmato il protocollo che ha la finalità di svolgere specifici servizi volti al controllo del territorio, al contrasto di atti vandalici e di altri comportamenti delinquenziali, nelle aree limitrofe alle stazioni, all’interno delle stazioni, sui treni e sugli autobus”. Lo annuncia l’Amministrazione civica gerenzanese, riguardo all’iniziativa che dunque andrà ad interessare anche la stazione ferroviaria di Gerenzano-Turate di Fnm.

(foto archivio: la stazione ferroviaria di Gerenzano-Turate)

