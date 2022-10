x x

SARONNO – Grande devozione ieri nella chiesa di San Giovanni Battista alla Cassina Ferrara dove per l’intera giornata la statua della madonna di Fatima è stata al centro della vita della frazione. Accompagnata dalla polizia locale e dal servizio di sicurezza della comunità pastorale il simulacro è arrivato nella chiesa in via Larga alle 7,30. Ad accoglierla decine di fedeli che sono aumentati alle 8,15 quando si sono raccolti per le lodi, la messa, l’adorazione e la benedizione eucaristica.

Alle 11,45 spazio all’angelus seguito da una breve meditazione. E ancora tanti fedeli, uomini e donne soprattutto residenti nella frazione, per il rosario meditao e la santa messa solenne presieduta dal vescovo Luca Raimondi vicario episcopale della zona di Rho. Suggestione e grande raccoglimento in serata per la processione mariana aux flambeaux presieduta da Raimondi con la presenza del prevosto monsignor Claudio Galimberti.

Per le foto si ringrazia Armando Iannone

