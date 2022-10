x x

CERIANO LAGHETTO – Torna la Stra… Brollo, alla sua ottava edizione come Memorial Alex Bisaggio. Ad organizzare l’appuntamento con il podismo previsto domenica 9 ottobre sono l’Aido del Gruppo comunale “Bisaggio” di Ceriano Laghetto con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Ceriano Laghetto.

“Una camminata insieme perché la vita continui…” questo il motto dell’iniziativa, aperta a tutti. E’ infatti un evento “ludico-motorio” a passo libero, omologato Fiasp, e si svolgerà secondo le norme e il protocollo federale per il contenimento dell’emergenza epidemica covid-19.

Sono previsti percorsi di 4, 6, 14 e 19 chilometri con ritrovo alle 8 al Centro civico di via Dante Alighieri 2.

Modalità di iscrizione – Sito web www.aidoalexbisaggio.blogspot.com compilando il modulo sul blog; oppure indirizzo email: [email protected] Per ulteriori informazioni telefonare al 3470020550 entro e non oltre venerdì 7 ottobre alle 21.

(foto archivio: gruppo ad una precedente edizione della Stra Brollo)

