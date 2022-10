x x

CISLAGO – Domenica 9 ottobre, dalle 14.30 alle 17.30, si terrà l’evento di inaugurazione del parco giochi diffuso, realizzato in prossimità di Piazza Toti.

Gli animatori di Circowow, che hanno realizzato il progetto, intratterranno i bambini e le loro famiglie e spiegheranno il funzionamento dei giochi.

(foto: archivio)

