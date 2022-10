x x

MILANO / VARESE – Aumentano i posti occupati nei reparti ordinari (+55), mentre rimangono stabili le terapie intensive (=15). A fronte di 41.013 tamponi effettuati, sono 8.498 i nuovi positivi (20,7%).

Risultano nuovamente alti i numeri relativi alla provincia di Varese (+855), alla Brianza (+740) e al Comasco (+790).

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 41.013, totale complessivo: 41.660.881

– i nuovi casi positivi: 8.498

– in terapia intensiva: 15 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 786 (+55)

– i decessi, totale complessivo: 42.594 (+4)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.179 di cui 793 a Milano città;

Bergamo: 812;

Brescia: 1.200;

Como: 790;

Cremona: 282;

Lecco: 328;

Lodi: 152;

Mantova: 288;

Monza e Brianza: 740;

Pavia: 385;

Sondrio: 275;

Varese: 855.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

(foto d’archivio)



05102022