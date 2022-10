x x

SARONNO – Fbc Saronno e Amministrazione comunale alleati per i giovani. Se n’è parlato nella conferenza stampa congiunta che si è tenuta ieri pomeriggio al Palazzo municipale di piazza Repubblica: “Io ed i miei collaboratori siamo grandi sostenitori dello sport come strumento per prevenire il disagio sociale, e per favorire una positiva aggregazione dei giovani, ed è quello che stiamo mettendo in pratica con il Fbc Saronno” ha rimarcato il presidente del club calcistico, Francesco Gravina. Il pres se n’è detto convinto: “Il calcio è un mezzo per fare stare insieme i ragazzi in un contesto di crescita sana, ed anche in una ottica di contrasto all’abbandono scolastico”.

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore comunale allo Sport e Pubblica istruzione, Gabriele Musarò, che ha elogiato il Fbc Saronno per gli sforzi anche economici compiuti durante l’estate per la sistemazione del centro sportivo “Matteotti” di via Sampietro, base operativa del di vivaio della società biancoceleste, “pens ad un “patto sociale di comunità” nel quale il calcio svolta un ruolo importante, a livello giovanile. In questo senso è da auspicare una sempre maggiore collaborazione fra Fbc Saronno e le altre due realtà del calcio locale, Amor e Robur”.

Resta da risolvere il nodo dello stadio

Nel corso della conferenza stampa ci si è anche soffermati sui problemi dello stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi, sinora mai utilizzato perchè il campo, malconcio e rifatto durante l’estate, non è ancora “pronto”, e dove ci sono problemi di omologazione della tribuna centrale.

(foto: sopra il rinnovato centro sportivo Matteotti, sotto una immagina dalla conferenza stampa di ieri in Municipio)

05102022