SARONNO – Una serata di sesso è diventata… una rapina. Con un’indagine di poco meno di due settimane la polizia locale è risalita all’identità di una 36enne che ha raggirato e rapinato un saronnese. E’ successo lo scorso 15 settembre. L’uomo aveva conosciuto la saronnese online e visto che c’era feeling avevano deciso di conoscersi. L’uomo dell’appuntamento un via Per Solaro. Ora si sono concluse le indagini della polizia locale, con una denuncia.

Ancora problemi allo stadio comunale “Colombo Gianetti” dove in questa stagione il Fbc Saronno non è ancora riuscito a giocare una sola partita. Ed ora emergono questioni burocratiche che potrebbero ridurre la capienza della tribuna centrale da 1000 a… 99 posti.

Dati covid in decisa risalita in città; ieri oltre 60 casi in ventiquattro ore. Per la precisione sono stati +61 nuovi casi a Saronno, +23 a Tradate, +21 a Caronno Pertusella e + 19 a Origgio. In provincia di Como +13 a Lomazzo e +8 a Turate. In Brianza +36 a Cesano Maderno, +36 a Limbiate e +10 a Lazzate.

Sarà Saronno ad ospitare il momento di confronto post elettorale della Lega della provincia di Varese. L’appuntamento “a porte chiuse e riservato ai soci ordinari” è stato confermato nelle ultime ore all’auditorium Aldo Moro. Giovedì 6 ottobre alle 21 si svolgerà l’assemblea provinciale dei militanti della Lega, alla presenza del segretario federale Matteo Salvini. Confermata la presenza del numero uno della Lega è annunciata anche quella dei parlamentari, da Giancarlo Giorgetti a Stefano Candiani, e del governatore della Lombardia Attilio Fontana.