SARONNO – “E’ naturale che topi, forse in questo caso più un ratto, si trovino lungo il torrente Lura un po’ meno che si trovino a zampettare tranquillamente in un parco giochi frequentato da bimbi di ogni età. Credo che sia semplice per l’Amministrazione realizzare un intervento di derattizzazione in tempi celeri in modo da far godere ai piccoli gli ultimi giorni nei parchi prima del freddo nell’inverno”.

E’ il commento di un papà alla notizia che gira da qualche giorno tra i frequentatori del parco ossia la presenza di una famiglia di roditori che fa capolino nell’area gioco centrale della città. Arrivano probabilmente dal torrente Lura o dalla vicenda Casa del Fante, stabile di proprietà comunale, che attende una riqualificazione ormai da diverse decine di anni. Concorde l’opinione e la richiesta dei genitori: “La presenza di topi in uno spazio verde è qualcosa che può capitare ma ci aspettiamo che ora che è stato segnalato si intervenga al più presto con un intervento di disinfestazione e magari con interventi di pulizia un po’ più frequenti dell’area verde in modo che per i roditori non sia più “interessante” addentrarsi nel parco a caccia di cibo.

Tra gli avvistamenti anche quello di una mamma che ci ha fornito il video di uno dei roditori a spasso nell’area verdi

