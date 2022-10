x x

GORLA MINORE – I carabinieri della Compagnia di Saronno hanno aperto una inchiesta su qanto successo nella vicina Gorla Minore martedì sera: un commerciante del posto stava rincasando quando due malviventi, a volto coperto ed armati di pistola, lo hanno avvicinato cercando di rapinarlo. L’uomo, un sessantenne, ha istintivamente reagito: sicuramente i banditi non se lo aspettava e quindi hanno rinunciato all’impresa e sono scappati a bordo di una autovettura.

I tutori dell’ordine hanno intanto anche acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona, in cerca di elementi che possano portare all’identificazione dei delinquenti, che quindi se ne sono andati a mani vuote.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

05102022