Turate, ottimi risultati per Ville aperte

x x

TURATE – “Si sono concluse sabato 1 ottobre le tre giornate di visita guidata gratuita ai beni culturali del nostro territorio, nell’ambito della rassegna 2022 di Ville aperte in Brianza. In totale, per quanto riguarda le strutture di Turate sono stati registrati ben 184 visitatori, un numero in netta crescita rispetto all’edizione dello scorso anno”: cosiì l’Amministrazione comunale turatese, che traccia un bilancio dell’iniziativa in chiave locale.

Proseguono dal Comune: “Un ringraziamento speciale alle guide che hanno accompagnato i visitatori: Giovanni Testa, Tommaso Marazzi, Matteo Zanini, Benedetta Rimoldi, Matteo Alberti e Fabrizio Pagani. L’iniziativa è stata promossa dall’Amministrazione comunale, nell’ambito delle politiche culturali di valorizzazione del patrimonio storico e artistico del nostro Comune”.

A Turate è stato possibile visitare lo storico Palazzo Pollini (in foto) oltre che la chiesa parrocchiale ed il santuario di Santa Maria in campagna.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

05102022