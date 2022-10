Tutti cercano Angelo Rezzonico, scomparso da dodici giorni

SARONNO / LAINATE – Tutti cercano Angelo Rezzonico, che potrebbe anche trovarsi nel Saronnese. Rezzonico, 94 anni, si è allontanato dalla casa di Lainate lo scorso 24 settemnbre e da allora non è stato più rintracciato. Un appello perchè tutti aiutino nelle ricerche è stato lanciato dall’associazione Penelopee Lombardia, che collabora con le forze dell’ordine ed i gruppi di protezione civile nelle ricerche.

“Al momento della scomparsa Angelo indossava jeans scuri. camicia di pile a quadri scura, un giubbetto smanicato chiaro ed ai piedi aveva dei sandali con le calze – riepilogano da Penelope – Chiunque lo vedesse può contattare le forze dell’ordine oppure la nostra associazione al numero telefonico 3807814931”.

(foto: Angelo Rezzonico, scomparso da Lainate ormai da diversi giorni)

05102022