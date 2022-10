Calcio, divorzio fra Sc United ed il mister della juniores

CESATE / SARONNO – La società Sc United comunica “di aver interrotto il suo rapporto di collaborazione con il mister della Juniores regionali B, Diego Bulgarelli e lo ringrazia per il tempo trascorso insieme, augurandogli buona fortuna”. Lo fa sapere con una nota il club calcistico nato l’anno scorso dalla collaborazione fra Fbc Saronno e Sporting Cesate, e che fa base allo stadio di via Dante a Cesate.

La juniores del Sc United è reduce, nella quinta giornata di campionato, dalla sconfitta esterna 3-2 contro l’Esperia Lomazzo e con 6 punti fin qui conquistati (2 vittorie e 3 sconfitte) si colloca appena fuori dalla zona playout. Guida la classifica del girone il Menaggio con 13 punti.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: mister Diego Bulgarelli)

06102022