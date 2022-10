x x

CESATE – L’autunno è arrivato e cosa c’è di meglio del celebrare il cambio stagione con una festa a base di cibo, birra e musica. A Cesate, in via Venezia 31, da giovedì 6 a domenica 9 ottobre, si terrà un evento dalle chiare sfumature bavaresi: il Corpo Musicale Vincenzo Bellini allieterà i partecipanti intonando dei brani musicali di matrice teutonica, nel mentre si potrà banchettare e brindare in compagnia di amici e parenti. Si segnala, inoltre, che il 7 e l’8 sera sarà presente DJ Koby alle console; in questo senso anche i più giovani potranno divertirsi e ballare a ritmo di musica. La sede della Croce Viola funge da luogo di ritrovo.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

02102022