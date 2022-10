x x

SARONNO – ORIGGIO – Ripartono i percorsi degustativi guidati promossi dal comitato Slow Food Condotta Origgio e Saronnese, in collaborazione con l’associazione Hesperia.

Il progetto, dedicato all’educazione al gusto, sarà suddiviso in tre serate che vedranno la partecipazione del maître-sommelier Gianmarco Boscolo Camiletto, del ristorante “Il Portico” di Appiano Gentile, stretto collaboratore dello chef Paolo Lopriore.

Questi tre appuntamenti saranno ospitati dalle suggestive sale di Villa Borletti (via Dante Alighieri 63, Origgio), tutti con inizio alle 21, secondo il seguente calendario: l’evento di apertura si terrà martedì 11 ottobre, con la serata dedicata ai vini e ai salumi, martedì 8 novembre sarà la volta dei vini e dei formaggi, mentre l’appuntamento conclusivo di martedì 13 dicembre vedrà come protagonisti i vini e i dolci.

Durante ogni serata verranno degustati e analizzati cinque abbinamenti, accompagnati da vini di differenti vitigni, selezionati dallo stesso sommelier, in modo tale da poter dare la possibilità ai partecipanti di apprendere e comprendere le caratteristiche organolettiche (le qualità percepibili attraverso uno o più organi di senso) dei cibi.

Il contributo richiesto per la partecipazione al percorso completo (tutte e tre le serate) è di 90 euro per i soci Slow Food e i soci Hesperia, mentre è di 110 euro per gli aspiranti soci Slow Food. Qualora si volesse partecipare alle singole serate (informazione da specificare nella prenotazione) la quota è di 35 euro per i soci e di 40 euro per gli aspiranti soci.

Per le prenotazioni contattare via mail, entro e non oltre domenica 9 ottobre, il seguente indirizzo: [email protected]

I posti sono limitati e verranno assegnati in base alla data e all’orario di ricevimento della mail. Per qualsiasi problema o per maggiori informazioni, contattare Massimo Banfi al numero 3404763868.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto d’archivio)

06102022