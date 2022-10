x x

CISLAGO – Si è svolto nei giorni scorsi alla sala consiglio del Comune di Cislago il primo incontro legato al progetto di prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani. “Come precisato durante la mattinata, anche sul nostro territorio, i fenomeni legati a truffe e raggiri, che colpiscono particolarmente le persone anziane, sono, purtroppo, sempre più frequenti – riepilogano dall’Amministrazione civica – Con lo scopo di prevenire situazioni spiacevoli e dolorose, è necessario agire in chiave preventiva, promuovendo una maggiore consapevolezza degli interessati, per difendersi da reati che spesso aggiungono, al danno materiale, un forte disagio psicologico per le vittime”.

Per l’occasione è stato predisposto del materiale informativo, consegnato e illustrato ai presenti, contenente indicazioni utili per difendersi dalle truffe. L’Amministrazione comunale “ringrazia sentitamente il comandante della polizia locale, Marco Cantoni, che cura l’importante progetto, e il comando della stazione dei carabinieri di Cislago per il prezioso contributo e per aver accolto il nostro invito a partecipare. A breve verrà organizzato un secondo incontro, finalizzato a coinvolgere un numero sempre maggiore di cittadini”.

