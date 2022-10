x x

SARONNO – “In risposta alle richieste, espresse tramite comunicato stampa, della Lega Nord relativamente alla regolarità procedurale della determina dirigenziale numero 803 con la quale si nomina la commissione giudicatrice per il concorso pubblico che porterà alla copertura di tre posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, il dirigente dell’area risorse del Comune di Saronno specifica quanto segue: “L’atto con il quale vengono nominati i componenti della commissione giudicatrice è un atto assolutamente legittimo e di competenza dirigenziale. La scelta dei componenti della commissione effettuata dalla dirigenza si basa sulle norme, prescinde dall’opportunità politica e risulta totalmente rispettosa della distinzione dei ruoli” viene specificato in una nota inviata dal Municipio.

Dal punto di vista normativo, non ha alcuna rilevanza il fatto che la commissaria abbia legami familiari con un componente della Giunta: la norma impone che, per l’idoneità a svolgere l’attività selettiva, non vi debbano essere rapporti di parentela con i candidati. La scelta della dirigenza è quindi totalmente legittima e basata sull’alta professionalità e sulle capacità comprovate da parte della commissaria nominata, una risorsa certamente importante per la selezione di persone qualificate che dovranno entrare nella pianta organica di questo Ente. In ogni caso e per una completa informazione, come già anticipato per le vie brevi dalla commissaria nominata, si comunica che nella giornata del 5 ottobre la stessa ha dovuto rinunciare all’incarico per sopraggiunti, imprevisti e improrogabili impegni di lavoro nel proprio Ente: membro esperto della commissione sarà quindi il segretario generale del Comune di Saronno”.

AS chiedere chiarimento le forze politiche di opposizione, Lega e Obiettivo Saronno.

