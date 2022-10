x x

SARONNO – Un ratto che gironzola fra i giochi dei bambini nel guardino di Villa Gianetti: i genitori dei bambini chiedono interventi.

Tutti cercano Angelo Rezzonico, che potrebbe anche trovarsi nel Saronnese. Rezzonico, 94 anni, si è allontanato dalla casa di Lainate lo scorso 24 settemnbre e da allora non è stato più rintracciato. Un appello perchè tutti aiutino nelle ricerche è stato lanciato dall’associazione Penelopee Lombardia, che collabora con le forze dell’ordine ed i gruppi di protezione civile nelle ricerche.

Grande devozione nella chiesa di San Giovanni Battista alla Cassina Ferrara dove per l’intera giornata la statua della madonna di Fatima è stata al centro della vita della frazione. Accompagnata dalla polizia locale e dal servizio di sicurezza della comunità pastorale il simulacro è arrivato nella chiesa in via Larga alle 7,30. Ad accoglierla decine di fedeli che sono aumentati alle 8,15 quando si sono raccolti per le lodi, la messa, l’adorazione e la benedizione eucaristica.

Casa di comunità: i Medici Insubria puntualizzano le dichiarazioni del sindaco Augusto Airoldi.

