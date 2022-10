x x

MALPENSA – Proposte innovative e davvero importanti per il nostro territorio. Il senatore Alessandro Alfieri e il consigliere regionale Samuele Astuti (Pd) commentano così l’assemblea degli industriali della provincia di Varese che si è tenuta nei giorni scorsi a Busto Arsizio. “Dall’assemblea- commentano Alfieri e Astuti- sono emerse proposte importanti per il territorio, a partire dall’idea di perseguire uno sviluppo economico che sia inclusivo e favorisca lo sviluppo sociale. E’ una sfida centrale su cui noi siamo disposti a riflettere e a confrontarci , insieme alla altre forze politiche, e che troverà, ne sono certo, un importante punto di forza nella collaborazione con l’Università Cattaneo , Luic, di Castellanza”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

06102022