Lutto alla Asd Limbiate per la scomparsa di mister Picozzi

LIMBIATE – Lutto all’Asd Limbiate per la scomparsa di Mauro Picozzi, allenatore del settore giovanile.

Si legge in un conunicato della società calcistica:

L’Asd Limbiate, in tutte le componenti, è vicina al dolore di tutti quelli che amavano e conoscevano mister Mauro Picozzi, Allenatore della Asd Limbiate scomparso questa notte. Se ne va a soli 53 anni un mister apprezzato, un grande uomo. Se ne va un allenatore giovane e innamorato del suo lavoro. L’Asd Limbiate abbraccia la famiglia.

Il presidente

Cosimo Infante

Picozzi era anche impegnato nella Extra Limbiate, la multisportiva che organizza camp estivi per i giovani e attività sportive gratuite.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: mister Mauro Picozzi)

06102022