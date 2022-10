x x

SARONNO – ” Non avremmo mai pensato di cadere così in basso”.

Inizia così la nota di Obiettivo Saronno in merito alla nomina di un familiare di un assessore della Giunta Airoldi nella commissione di un concorso del Comune con un compenso



“Questa mattina ci siamo svegliati leggendo sulla stampa un fatto particolarmente grave.

Figlio della peggior politica. Con una determinazione (nr 803 del 26/9/2022 leggibile tra gli allegati o nell’albo pretorio) si nomina come componente di una commissione giudicatrice una commissaria esterna che avrà come compenso mille euro di base più 1euro per ogni candidato esaminato.

Fin qui nulla di strano, nel rispetto del regolamento di organizzazione e ordinamento degli uffici e dei servizi.

Ci teniamo però a evidenziare che tale membro non è unicamente direttore direzione lavoro, giovani, sport del comune di Milano ma anche moglie dell’assessore al bilancio e al commercio e membro nel direttivo del Partito Democratico saronnese.



Mentre i cittadini saronnesi continuano a segnalare problemi con la gestione della città, l’attuale amministrazione comunale continua a portare avanti il motto “Saronno siamo noi”, mentre gli altri saronnesi che non sono loro (ormai la gran parte) non valgono nulla.



Come Obiettivo Saronno chiediamo quindi alla commissaria di dimettersi e le spiegazioni dal sindaco e dall’assessore”