x x

OLGIATE OLONA – È stato rintracciato il cittadino olgiatese che, nella serata di martedì 27 settembre, ha danneggiato un’automobile parcheggiata, salvo poi allontanarsi. Erano le 23.30 quando un residente ha ritrovato la propria auto, una Hyundai 10, parcheggiata in via Vittorio Veneto, nel centro di Olgiate Olona, fortemente danneggiata. Il responsabile, però, non aveva lasciato alcun recapito né indicazione circa la propria identità.

Al proprietario dell’auto incidentata non è rimasto che rivolgersi al comando di polizia, che, sotto la guida del comandante Alfonso Castellone. Gli agenti hanno controllato le telecamere di sicurezza e rintracciato l’auto attraverso le piattaforme di controllo targa e basandosi sui frammenti dell’auto che erano rimasti sul posto. Così sono riusciti a rintracciare l’intestataria dell’auto, una Peugeot 206, ritrovata nel posto auto della donna. Alla guida del veicolo, quella notte, vi era la figlia, neopatentata, che si è detta estranea alla dinamica e convinta di aver urtato il solo marciapiede.

Essendo stati recati danni solo ad oggetti, non è stata sporta denuncia, ma la responsabile è stata sanzionata con per guida pericolosa e per essersi allontanata dopo aver recato il danno.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto d’archivio)

05102022