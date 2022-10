x x

SARONNO – Ancora un incidente col monopattino a Saronno: dopo l’episodio di ieri nei pressi del cavalcavia di via Volonterio, oggi alle 16 quello avvenuto nella periferica via Novara, alla rotonda all’intersezione con via Varese. A restare ferito un uomo di 48 anni: sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed è arrivata l’ambulanza del Sos Uboldo.

Il quarantottenne non ha comunque riportato gravi lesioni. I militari dell’Arma si sono occupati di eseguire i rilievi del sinistro al fine di chiarire la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.

(foto archivio: precedente intervento dei mezzi di soccorso per un incidente nella zona di via Novara)

06102022