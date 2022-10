x x

SARONNO – L’assessore Franco Casali rassicura i genitori e le famiglie che frequentano l’area verde di Villa Gianetti non solo le derattizzazioni in città sono regolari ma ci saranno anche degli interventi ad hoc.

Pe prima cosa Casali spiega la situazione: “Qualunque ambiente fluviale può essere ricettacolo di ratti e simili. Quella segnalata a Villa Gianetti non è una proliferazione di questi roditori ma una presenza contenuta ma comunque da contrastare”.

Non a caso l’assessore ha già in programma alcuni interventi mirati: “Abbiamo in programma la rimozione di cespugli nati spontaneamente sulle pareti urbane di contenimento del Lura e la successiva ricerca di tane. Provvedimenti che si aggiungono che si aggiungono alle regolari derattizzazioni con postazioni fisse”.

L’esponente della Giunta rassicura così genitori e nonni che negli ultimi giorni hanno notato alcuni roditori a spasso nell’area gioco.

