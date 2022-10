x x

CARONNO PERTUSELLA – Sarà domenica 16 ottobre la festa per salutare don Beniamino Casiraghi, che in questi ultimi anni si è occupato della pastorale giovanile.

Il sacerdote ha lasciato Caronno per trasferirsi nella comunità pastorale Regina degli Apostoli di Aicurzio, Sulbiate, Villanova e Bernareggio, dove è stato formalmente accolto il 18 settembre; per salutare il prete, la comunità pastorale Madonna della visitazione ha organizzato una festa prevista per domenica 16 ottobre, precedentemente rinviata per il lutto del piccolo Paolo Fiscato.

il programma dei festeggiamenti prevedrà alle 10.30 una messa speciale celebrata nella chiesa di Sant’Alessandro, alle 11.30 si apriranno gli stand, e alle 12.30 ci sarà il pranzo, alle 15 avranno luogo i saluti, e alle 16 la preghiera e la merenda.

