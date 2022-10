x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale di Sarono in merito alla vicenda dei cattivi odori che hanno interessato per tutta estate la zona sud della città dal mese di maggio.

In merito alle recenti e rinnovate segnalazioni relative agli odori molesti che da tempo si riscontrano nelle zone prossime a via Archimede tra Saronno e Caronno Pertusella, l’Amministrazione comunale comunica che la Provincia di Varese a metà settembre ha concesso una proroga alla ditta situata in via Grieg in Saronno per la messa a regime degli impianti, proroga che scadrà a fine novembre. Entro questa data, l’azienda dovrà introdurre tutte le migliorie tecniche richieste nonché presentare un Piano di Gestione degli odori ed attivare un monitoraggio olfatto-metrico. L’Arpa sta a sua volta operando periodici controlli territoriali i cui risultati vengono poi comunicati a Provincia di Varese ed ai Comuni di Saronno e Caronno Pertusella mentre ad ATS Insubria è affidato il controllo degli aspetti igienico-sanitari.

Eventuali segnalazioni pervenute in questo periodo di messa a regime degli impianti saranno raccolte ed inoltrate all’ente provinciale per opportuna verifica e valutazione.

