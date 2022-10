x x

SARONNO/SARONNESE – Torna domenica la nuova edizione di “StraMatteotti” un’occasione per vivere in socialità e il quartiere saronnese, nel medesimo giorno Simona Atzori da il là alla stagione teatrale del “Giuditta Pasta”! Dopo l’assaggio con i “Legnanesi” è la volta dell’artista gerenzanese che oltre alla performance di danza di domenica sera, propone nel foyer del teatro stesso i suoi lavori che si possono ammirare fino al 13 novembre.

Venerdì 7 Ottobre

BOVISIO MASCIAGO – Alle 21 nel palazzo comunale di piazza Biraghi 3, concerto con i “Quintett Brass Mousiké”. Informazioni al sito www.comune.bovisiomasciago.mb.it.

Sabato 8 Ottobre

SARONNO – Alle 10, nella sede dell’associazione Unitre in via San Giuseppe 36, inaugurazione della “45a mostra micologica” con esposizione funghi e consulenza micologica. Info www.unitresaronno.it.

CESANO MADERNO – Alle 10.30 l’oasi Lipu propone “l’Eurobirdwatch dei piccoli”: una mattinata di giochi lungo il percorso didattico adiacente al centro visite dedicata a famiglie con bambini dai 4 anni in su per diventare dei veri birdwatchers! Tutte le attività organizzate per l’Eurobirdwatching 2022 sono a donazione libera, gratuite per Soci Lipu, maggiori informazioni al numero 0362546827.

CARONNO PERTUSELLA – Alle 20.45, allo stadio comunale di corso della Vittoria 999 e in occasione dei 125 anni dell’accademia e corpo musicale “Concordia santa Cecilia Aps”, concerto “Academy parade band music festival”. L’ingresso è libero e per informazioni www.comune.caronnopertusella.va.it.

SARONNO – Alle 20.45 in occasione dell’accoglienza dell’effige della madonna di Fatima, solenne processione mariana cittadina aux-flambeaux per le vie del centro storico e presieduta dall’arcivescovo Georg Ganswin segretario particolare di Benedetto XVI. Info www.chiesadisaronno.it.

Domenica 9 Ottobre

SARONNO – Torna la manifestazione “StraMatteotti” organizzata dall’associazione “Il Gabbiano” con ritrovo ed iscrizione direttamente al centro sportivo di via Sampietro. Informazioni dettagliate al numero 3272814019.

SARONNO – Ritrovo alle 15 al santuario della Beata Vergine dei Miracoli per le visite guidate alla scoperta dei suoi tesori con la possibilità di visitare anche l’annesso museo.

SOLARO – In località villaggio Brollo con ritrovo alle 8 al centro civico di via Dante Alighieri 2, torna “l’8° Memorial Alex Bisaggio” evento ludico motorio a passo libero aperto a tutti omologato Fiasp. Per ulteriori informazioni 3470020550 entro venerdì alle 21.

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, va in scena lo spettacolo “I miei 20 anni più 2” della ballerina e performer Simona Atzori (in foto). Informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

Fino a domenica 9 Ottobre

LAZZATE – Nella centrale piazza Giovanni XXIII, si apre la prima edizione del “Festival del vino” con servizio ai tavoli, posti al coperto e musica dal vivo tutte le sere. Informazioni dettagliate al sito internet www.lazzate.com.

