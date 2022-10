x x

SARONNO – “Giovedì scorso, in consiglio comunale, ho raccomandato all’amministrazione di fare in modo che le delibere connesse ai bilanci ed alle poste contabili arrivino in aula senza errori materiali, magari originati da banali copia/incolla, anche dei revisori dei conti. È desiderabile che i consiglieri siano messi in grado da subito di leggere testi chiari e coerenti; altrimenti, le domande dei consiglieri stessi fioccano in aula e non sempre gli assessori possono rispondere puntualmente: non sono onniscienti, anche se non dubito che si preparino con zelo e studio”.

Inizia così la nota condivisa sulla propria pagina Facebook personale dal presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli che ha firmato il testo in qualità di capogruppo di “Con Saronno Lista Civica di Centro”.

“Al pari dei dirigenti degli uffici, che – con qualche accortezza e riflessione in più – eviterebbero determinazioni dirigenziali inopportune e sicuramente poco eleganti, che si possono tradurre in antipatiche ombre sulla giunta e, peggio ancora, sul sindaco.

Sono convinto che, nell’attività amministrativa, tutti coloro che vi partecipino debbano essere come la moglie di Cesare: al di sopra di ogni sospetto. Altrimenti, si corre il facile rischio di incresciosi equivoci e di gran brutte figure, cui può essere difficile rimediare…”.

