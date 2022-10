x x

GERENZANO – L’associazione Assi Onlus, con il patrocinio del Comune di Gerenzano, presenta il corso di sensibilizzazione ai metodi comunicativi inclusivi.

L’evento formativo si svolgerà nei locali dell’auditorium comunale Giuseppe Verdi di via Manzoni, alle 21, saranno tre gli appuntamenti: il 7-14 e 21 ottobre. Il corso sarà tenuto da Giorgia Sbernini, esperta dei processi di apprendimento: “Comunicazione significa letteralmente “mettere in comune”. Ciò che viene messo in comune dalla comunicazione non sono beni materiali, ma “messaggi” che esprimono intenzioni, sensazioni, pensieri, sentimenti, informazioni, sotto ogni sua forma!” Durante il corso verranno trattati argomenti concernenti i maggiori metodi comunicativi inclusivi, quali il linguaggio dei segni e la lettura del Braille.

Per ulteriori informazioni inviare una mail a [email protected], oppure direttamente alla docente: [email protected]

