x x

LAZZATE – Uscita sul territorio del Parco Groane degli alunni dell’istituto comprensivo Volta di Lazzate della scuola secondaria Ricci, per attività di plogging in occasione della Giornata Europea dello Sport Scolastico alla quale la scuola aderisce da diversi anni

A mettersi in gioco mercoledì 5 ottobre sono state le classi prime, giovedì 6 ottobre le seconde e oggi, venerdì 7 ottobre tocca ai ragazzi di terza.

In sostanza per la Giornata Europea dello sport scolastico, con tema sport e ambiente, le classi interessate si sono impegnate in un’attività di plogging (pratica di origine svedese che consiste nel raccogliere i rifiuti che si trovano per strada mentre si fa jogging o si cammina) con una camminata nel parco delle Groane di Misinto. A completare la proposta l’incontro con le guardie del Parco che hanno “raccontato” l’area verde ai piccoli studenti.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn