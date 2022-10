x x

LAZZATE – Dopo il grande successo della “Sagra della patata”, è partita nella giornata di ieri, e si protrarrà fino a domenica la prima edizione del “Festival del vino”, manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione Borgo in Festa e l’enoteca dei Fedel dei Fratelli Vago di Lazzate.

La tensostruttura che sarà adibita a ristorante, sarà allestita in Piazza Giovanni XXIII, un tendone di circa 1000 mq, in cui verrà allestito un vero e proprio ristorante che proporrà variegate proposte gastronomiche, il ristorante sarà aperto per la cena da giovedì 6 a domenica 9, dalle 19; sarà altresì accessibile sabato e domenica a pranzo dalle 12; non mancheranno vini di varia provenienza e di vario prezzo, per un viaggio nella tradizione enologica italiana. I visitatori potranno altresì acquistare un kit degustazione composto da calice e tasca porta calice, gli assaggi andranno dai 4 ai 10 euro, con una scontistica del 10% prevista per gli associati Onav e Ais.

Dalle 9 alle 23 di sabato e domenica ci saranno anche i mercatini dei sapori d’autunno, con prodotti tipici del territorio: patate, funghi, caldarroste, zucche, formaggi, miele, conserve e tanto altro.

Oltre al vino e alla buona cucina, saranno previste anche serate musicali: nella giornata di ieri ha avuto luogo un tributo agli Abba, mentre questa sera ci sarà il tributo a Renato Zero, domani sera ci sarà la band “Alta Moda”, mentre nella serata conclusiva della sagra, ci sarà un tributo a Vasco Rossi.

La giornata di domenica prevedrà dalle 15.30 la presenza degli sbandieratori “Torre dei Germani”.

Ha dichiarato il sindaco di Lazzate Loredana Pizzi: “Attendiamo migliaia di visitatori nel nostro piccolo ma prezioso Borgo. Dopo la Sagra della Patata, siamo pronti per questa prima edizione del Festival del Vino che sono sicura sarà apprezzatissimo da tutti”.

(Foto d’archivio)

