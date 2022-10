x x

SARONNO – La sezione della Lega di Saronno “ringrazia tutti i soci ordinari militanti della provincia di Varese per la grande partecipazione all’assemblea dei militanti”: lo si legge in una nota del Carroccio, in relazione all’appuntamento che si è svolto ieri sera all’auditorium “Aldo Moro” di viale Santuario, presenti 250 attivisti.

Dicono dalla Lega di Saronno: “Un grazie particolare va al nostro segretario federale Matteo Salvini, al commissario provinciale Stefano Gualandris, al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, ai parlamentari Stefano Candiani, Maria Cristina Cantù, Giancarlo Giorgetti, Massimiliano Romeo, Eugenio Zoffili, alla europarlamentare Isabella Tovaglieri, ai consiglieri regionali Marco Colombo, Francesca Brianza ed Emanuele Monti”. Evento dunque ben riuscito, grazie all’organizzazione dei leghisti saronnesi. “La città di Saronno torna centrale nella politica nazionale grazie alla Lega. L’assemblea della Lega è andata ottimamente” rimarcano i leghisti.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: alcuni momenti della serata)

07102022