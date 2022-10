x x

SARONNO – Monopattini a noleggio anche a Saronno? Con un centro storico pedonalizzato di dimensioni contenute e con una stazione che porta in città migliaia di persone al giorno, soprattutto studenti che frequentano la zona scolastica (sono 12.000 gli alunni delle scuole cittadine), c’è chi auspica che anche in città vengano resi disponibili i monopattini a noleggio, come succede in tante altre città italiane ed estere. Dove con pochissima spesa, è possibile salire su uno dei tanti monopattino che si trova agli angoli di strade e piazze, percorrere qualche centinaio di metri o qualche chilometro, e poi “liberarli”, pagando poche decine di centesimi o al massimo qualche euro.

E’ un esemnpio che sarà seguito anche a Saronno, affidandosi a qualcuna delle società del settore? Al riguardo l’assessore comunale alla Mobilità, Franco Casali, più volte ha ribadito il suo “no”, sottolinea come Saronno non sia ancora pronta a questo tipo di mezzi elettrici, c’è troppo traffico, percorso al momento pericolosi anche per pedoni e ciclisti e la rete ciclopedonale deve essere ancora completata. Ed in sostegno del pensiero dell’assessore vengono anche gli incidenti, che sempre più spesso riguardano i conducenti dei monopattini privati che circolano in città: soltanto nelle ultime quarantotto ore si sono verificati due sinistri, entrambi con feriti.

