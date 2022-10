x x

ROVELLO PORRO – Grande successo per i ragazzi dell’associazione “Taac si gira” che sono riusciti a mantenere la promessa di acquistare un’incubatrice da destinare a un ospedale pediatrico in Ucraina.

L’associazione nasce nel 2022 da un gruppo di amici che, con lo scoppio della guerra in Ucraina, si sono prefissati l’obiettivo di raccogliere fondi per acquistare materiale da destinare alle popolazioni oppresse dal terribile conflitto.

Tra i prodotti di prima necessità e i macchinari di cui ha avuto e sta avendo tutt’ora bisogno il popolo ucraino, è emersa l’urgenza di una culla termica. I ragazzi, per poter far fronte a questo grido d’aiuto, hanno organizzato eventi e manifestazioni a Rovello e Rovellasca, riuscendo a raccogliere i fondi necessari per acquistare la culla.

Nonostante le iniziali difficoltà, i ragazzi sono riusciti a portare a termine il loro obbiettivo con successo, ringraziando tutti coloro grazie ai quali è stato possibile portare a termine il grande progetto benefico.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto d’archivio)

07102022